Les grands partis dominant la scène politique en Irak veulent nommer un nouveau gouvernement samedi lors d'un vote de confiance au Parlement, ont annoncé, hier, dans un communiqué ces factions désormais alliées au sein d'une coalition. Après une impasse qui aura duré plus d'un an à cause des tractations et luttes de pouvoir opposant les principaux partis, l'Irak s'est finalement doté d'un nouveau Président et d'un nouveau Premier ministre, les barons de la politique cherchant à accélérer le calendrier politique. Réunis, hier, dans le bureau du président du Parlement, Mohamed al-Halboussi, les représentants de la «Coalition pour l'administration de l'Etat» ont discuté «de la nécessité d'accélérer la formation du gouvernement», selon un communiqué. Il y a les influents partis chiites pro Iran du Cadre de coordination, premier bloc de l'Assemblée avec 138 députés sur 329. Mais aussi la coalition sunnite emmenée par Halboussi, ainsi que les deux partis kurdes historiques, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l'Union patriotique du Kurdistan (UPK).

«La coalition a annoncé son intention d'inviter le Parlement à se réunir samedi pour un vote (de confiance) au gouvernement», ajoute le communiqué. Juste après son élection par le Parlement le 13 octobre, le nouveau président irakien a chargé Mohamed Chia al-Soudani de former un gouvernement. Traditionnellement issu de la communauté chiite, majoritaire en Irak, le Premier ministre a 30 jours selon la Constitution pour constituer son équipe. L'élection du président et la désignation d'un Premier ministre sont intervenues plus d'un an après les dernières législatives d'octobre 2021 et une paralysie politique émaillée de violences meurtrières.

Le grand adversaire du Cadre de coordination, l'imprévisible et influent leader religieux chiite Moqtada Sadr, a annoncé qu'il ne prendrait pas part au prochain gouvernement. Par ailleurs, cinq hauts responsables du fisc en Irak ont été interrogés par un juge d'instruction après le «vol» de 2,5 milliards dollars retirés d'un compte de l'administration publique et des mandats d'arrêt ont été émis par la justice, rapportent mardi les autorités judiciaires. L'affaire provoque depuis plusieurs jours une vive indignation dans un Irak riche en pétrole et frappé par une corruption endémique.

Un document de l'Administration générale des impôts explique que ces 2,5 milliards de dollars ont été prélevés entre septembre 2021 et août 2022, via 247 chèques encaissés par cinq entreprises.

L'argent a ensuite été retiré en espèces des comptes de ces sociétés. Cinq fonctionnaires de l'Administration des impôts parmi lesquels son directeur-général et son adjoint «ont comparu lundi soir et mardi» devant un juge d'instruction du tribunal de Karkh à Baghdad, dans le cadre de l'enquête pénale, selon un communiqué publié hier. De plus, «le tribunal a émis des mandats d'arrêt à l'encontre des propriétaires des entreprises (impliquées) et le gel de leurs comptes en banque», selon la même source.

Le ministère des Finances a indiqué lundi soir que le président de l'Administration des impôts et ses collaborateurs directs avaient été licenciés à la suite d'une enquête interne. Dans son communiqué, le ministère ajoute que «des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de fonctionnaires, des propriétaires des entreprises et ceux qui ont bénéficié du retrait de cet argent», sans préciser le nombre de mandats délivrés ni les identités des personnes visées. «Que peut faire l'Irak avec ses milliards de dollars manquants? Investir dans des écoles, des hôpitaux, l'énergie, l'eau, les routes», a déploré lundi soir l'émissaire de l'ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dans un tweet accompagné du mot-dièse «Vol des dépôts des impôts».