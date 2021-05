Les raids meurtriers de l'entité sioniste qui prétend toujours viser des positions militaires du Hamas alors que les victimes civiles se chiffrent par centaines de morts et plus d'un millier de blessés dont un grand nombre d'enfants se sont intensifiés, contre Ghaza, ces dernières 48 heures. Confronté à une situation politique incertaine, après des législatives qui ont confirmé l'absence d'une majorité claire, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accueilli avec une joie mauvaise cette opportunité grâce à laquelle il troque la casquette de chef du gouvernement pour arborer celle de tueur en chef, affichant au grand jour son mépris constant envers les appels pathétiques de la communauté internationale à un cessez-le-feu et le peu de crédit qu'il accorde à la nouvelle administration de son puissant allié américain.

En lançant quelques roquettes sans incidence réelle sur la nature du conflit, le Hamas a donné l'occasion inespérée à Netanyahu de revenir au premier plan de la politique sioniste et expansionniste d'Israël, après avoir instrumentalisé l'appétit vorace des colons juifs qu'il encourage à étendre la mainmise sioniste sur l'esplanade des Mosquées ainsi que sur d'autres pans du territoire palestinien morcelé. Ce qui s'est passé à El Qods-Est, notamment lors des célébrations de la fin du mois de Ramadhan, n'était donc en rien un hasard de l'aventurisme hébreu mais au contraire une stratégie préparée avec soin, pour à la fois tester la capacité de résistance des fidèles palestiniens face à l'invasion des lieux saints de l'Islam et provoquer un embrasement de nature à relancer la carrière d'un Netanyahu endoctriné par Sharon.

Car tel est le leit-motiv de la droite israélienne, surtout depuis qu'elle a compensé son recul électoral par un deal de surenchères consenties avec les formations religieuses dont la seule doctrine est d'imposer le «grand Israël», une vue de l'esprit, puisque cet édifice imaginaire n'a jamais existé.

Des décennies durant, les gouvernements sionistes qui se sont succédé ont oeuvré à cette seule fin, abusant de la crédulité de leurs interlocuteurs palestiniens, signataires des accords d'Oslo et de camp David, jamais respectés et par ailleurs suffisamment fumeux pour permettre aux «négociateurs» israéliens de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. La même entourloupe a, aussi, permis de prendre dans les filets israéliens certaines monarchies du Golfe et du Maghreb, signataires d'un accord de normalisation sans réelle contrepartie, si ce n'est quelque promesse fumeuse d'un soutien militaire et économique qu'il leur faudra chèrement payer.

Enivré à l'extrême par son rôle de gendarme dans la région moyen-orientale et par les coups qu'il porte, sans cesse et en toute impunité, à plusieurs pays arabes et au peuple palestinien, le Premier ministre sioniste est en fin de compte prisonnier de sa propre opprobre, puisqu'il lui faut éviter, coûte que coûte, la sentence d'un tribunal israélien pour des faits de corruption avérée et que, ceci justifiant cela, il doit afficher une intransigeance et une volonté de fer et de feu face à un peuple palestinien sans armes pour se dédouaner aux yeux de l'opinion israélienne et occidentale qui n'est pas dupe, pour autant.