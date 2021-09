L'ancien candidat à la présidentielle tunisienne de 2019 et président du parti Qalb Tounès, Nabil Karoui, ainsi que son frère, le député Ghazi Karoui ont comparu, hier, devant le pôle pénal spécialisé de Constantine. Il faut savoir que l'enquête diligentée par les services de sécurité, à la suite de l'arrestation de Nabil Karoui à Tébessa, a abouti à l'interpellation de quatre personnes dont une femme. Ils sont accusés d'avoir facilité l'entrée illégale, sur le territoire algérien, des frères Karoui. Le ministère public près le tribunal de première instance de Kasserine (Centre-Ouest), avait ordonné, le 31 août dernier, l'émission d'un avis de recherche à l'encontre de Nabil et Ghazi Karoui. Un procès-verbal avait également été rédigé à leur encontre, pour franchissement illégal des frontières terrestres.

Pour rappel, la police des frontières avait procédé, dimanche dernier, à l'interpellation de Nabil Karoui, ainsi que son frère, le député Ghazi Karoui dans la région de Tébessa. Les deux hommes se trouvaient dans un appartement du centre-ville. Rappelons également que Nabil Karoui est poursuivi par la justice de son pays dans des affaires de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Il a déjà deux fois en prison, avant de bénéficier récemment, d'une liberté provisoire qu'il a transgressée en pénétrant illégalement sur le territoire algérien.