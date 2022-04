Les agressions tard dimanche soir de l'armée sioniste à El Qods-Est ont fait une dizaine de blessés, selon des secouristes qui ont confirmé des arrestations. Des témoins ont constaté des tirs de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes devant la porte de Damas, une des principales voies d'accès au quartier musulman de la Vieille Ville. La provocation israélienne a qualifié «d'émeutes» de grands rassemblements à l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, à l'occasion du mois de jeûne musulman du mois de Ramadhan. Le Croissant-Rouge palestinien a dénombré onze blessés parmi les manifestants. Au moins cinq Palestiniens, présumés combattants du Jihad islamique, second groupe islamiste armé palestinien, ont été tués depuis jeudi dans des attaques de l'armée sioniste au nord de la Cisjordanie. L'an dernier, des accrochages à El Qods-Est pendant la période de Ramadhan avaient culminé en une guerre de 11 jours entre le Hamas, premier mouvement islamiste palestinien Hamas, et au pouvoir dans la bande de Ghaza, et l'armée sioniste.