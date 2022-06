Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, à l'aube, hier, une douzaine de Palestiniens en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence WAFA. Ces arrestations ont eu lieu, selon WAFA, à Ramallah, Silwad, Beitlahm, Al-Ubaidiya, Al-Walajah, Jénine, Qabatiya, El Khalil, Naplouse et Beita. Avril dernier, les forces d'occupation sionistes ont arrêté 265 citoyens (dont 9 femmes et 12 enfants), principalement à El Qods occupée, et el Khalil, selon un rapport de l'agence de presse WAFA. Les institutions des prisonniers et des droits de l'homme ont indiqué que les forces d'occupation ont arrêté environ 8000 Palestiniens en 2021, y compris plus de 1300 mineurs et enfants et 184 femmes. La majorité des prisonniers palestiniens sont soumis à une forme de torture psychologique et de mauvais traitements tout au long du processus d'arrestation et de détention, y compris diverses formes de violence corporelles telles que passages à tabac, insultes, menaces, fouilles corporelles et harcèlement explicite. Des dizaines de colons juifs ont envahi, hier, encore la mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, rapporte l'agence de presse palestinienne, WAFA. «Des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa, et ont effectué des marches provocatrices et des rituels talmudiques, sous la protection de dizaines de policiers de l'occupation», indique WAFA. Al-Aqsa est la cible quotidienne d'incursions de colons juifs dans une tentative d'occupation visant à imposer une division temporelle et spatiale dans la mosquée sainte. L'entité sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons juifs sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques. En 2021, plus de 34 000 colons juifs ont envahi la mosquée Sainte. Le Waqf islamique d'El-Qods occupée a, à plusieurs reprises, qualifié de «provocatrices» les séries de violations des colons contre Al-Aqsa, «devant le silence de la communauté internationale».

Par ailleurs, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé dimanche à la formation d'un front international pour faire pression sur l'entité sioniste afin de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens et protéger la solution à deux Etats. Shtayyeh a fait ces remarques lors d'une réunion à Ramallah, en Cisjordanie, avec Maya Tissafi, secrétaire d'Etat adjointe du ministère suisse des Affaires étrangères et responsable du département Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. «Former un front international pour faire pression sur l'occupation sioniste est très important», a déclaré Shtayyeh, qui a appelé la Suisse à reconnaître l'Etat de Palestine. Il a également appelé la Suisse et la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte les accords de paix signés et mette fin à toutes ses mesures et violations dans les territoires palestiniens. «Il est essentiel de fournir une protection internationale au peuple palestinien», a souligné Shtayyeh. Les deux dirigeants ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre la Suisse et la Palestine. Ils ont souligné l'importance d'une coordination conjointe pour soutenir la Palestine dans la création d'emplois et le développement économique. Dimanche également, Shtayyeh a affirmé dans un entretien avec la chaîne publique Palestine TV que l'Union européenne devrait voter lundi sur la reprise de l'aide européenne aux Palestiniens. Un total de 23 ministres européens des Affaires étrangères ont envoyé un message à l'UE disant que l'aide à la Palestine devrait être reprise sans conditions, selon lui. «Nous espérons que le vote aboutira à des résultats satisfaisants concernant l'aide que nous n'avons pas reçue depuis 2021», a noté Shtayyeh.