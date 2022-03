Plus d'un demi-million de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie de Vladimir Poutine ont afflué depuis jeudi dans des pays frontaliers, selon le dernier recensement de l'ONU publié hier. «Plus de 500 000 réfugiés ont désormais fui l'Ukraine vers des pays limitrophes», a tweeté en fin de matinée, hier, Filippo Grandi, le Haut-Commissaire aux réfugiés de l'ONU. Peu auparavant, ses services avaient publié un décompte de 499 412 personnes ayant fui les violents combats qui opposent les troupes russes à l'armée ukrainienne, depuis jeudi. En train bondés, en voiture et parfois à pied avec de maigres bagages, femmes et enfants essentiellement -les hommes en âge de se battre n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine- sont pris en charge une fois la frontière traversée.

La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent en flot continu depuis le début de l'invasion russe.

Au total, ils étaient 281 000, selon le décompte du HCR. Pour la seule journée de dimanche, les gardes-frontières polonais ont précisé avoir recensé près de 100 000 personnes arrivées d'Ukraine et 28 000 de plus dans la seule nuit de dimanche à lundi, 06h00 GMT. En Pologne, qui abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens dans tout le pays et qui a déclaré son soutien indéfectible à l'Ukraine, les gens s'organisent sur les réseaux sociaux, font des collectes d'argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés. Lundi, la Hongrie avait accueilli 84 586 réfugiés, selon le décompte du HCR.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

En Moldavie, quelque 36 398 réfugiés étaient arrivés sur le territoire moldave dans la matinée d'hier.

En Roumanie, on comptait 32 517 réfugiés arrivés depuis moins de cinq jours selon le HCR.Deux camps ont été mis en place, un à Sighetul, vide pour l'instant, et l'autre à Siret, dont la quarantaine d'occupants doit être transférée vers des centres d'accueil.

En Slovaquie, le nombre actuel est de 30 000 personnes fuyant l'Ukraine qui ont franchi la frontière slovaque depuis jeudi, selon le HCR.