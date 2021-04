L'ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome a exprimé jeudi, lors de sa rencontre au palais du Gouvernement à la Kasbah, avec le chef du gouvernement Hichem Mechchi, la volonté de son pays à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour mobiliser les ressources financières nécessaires au pays. Et d'ajouter que l'administration américaine est disposée également, à appuyer les efforts de développement en Tunisie et à contribuer à faire réussir le processus démocratique, selon un communiqué.

L'ambassadeur américain, dont les propos y sont rapportés, a mis en valeur l'avancement réalisé dans le programme de développement géré par l'agence américaine «Millennuim Challenge «(Défi du millénaire) en Tunisie, lequel accordera un don de 500 millions de dollars pour soutenir l'économie tunisienne, notamment dans l'agriculture et le transport.

Le chef du gouvernement a passé en revue l'ensemble des réformes économiques qui seront engagées au cours de la prochaine période, évoquant les démarches menées pour coordonner les efforts avec les pays amis de la Tunisie avant les négociations prévues avec les institutions de Bretton Woods.

Le ministre des Finances, de l'Economique et de l'appui de l'Investissement, Ali Kôoli, avait affirmé que la visite des ministres à Washington, début mai, vise à négocier avec le FMI et la Banque mondiale un soutien financier au programme de réformes économiques.

La visite a en outre, pour ambition de renforcer les relations bilatérales avec les Etats-Unis dans divers domaines.