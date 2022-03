Le nouveau gouvernement de transition au Burkina Faso s’est engagé à «travailler avec abnégation» pour «soulager les souffrances des populations» éprouvées par la violence jihadiste qui frappe le pays depuis sept ans, lundi à l’occasion de sa première réunion. « Nous avons pris l’engagement de travailler avec abnégation à soulager les souffrances des populations et à restaurer notre pays», a déclaré le Premier ministre Albert Ouédraogo, à l’issue de la réunion. Nommé jeudi, cet économiste de 53 ans, a formé samedi un gouvernement de 25 membres - dont six femmes - pour diriger le pays pendant trois ans avant le retour à l’ordre constitutionnel, après le coup d’État du 24 janvier qui a renversé le président élu Roch Marc Christian Kaboré. L’auteur du putsch et nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait de la lutte contre le terrorisme et la refondation de l’État sa «priorité». Parmi les membres du nouveau gouvernement figurent le général Barthélémy Simporé, déjà ministre de la Défense sous Kaboré, et Yero Boly, ministre de la Cohésion et de la Réconciliation nationale, ayant servi dans différents gouvernements de l’ex-président Blaise Compaoré.