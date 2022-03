Les Emirats arabes unis (EAU) ont pris la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de mars, dont le programme sera largement porté sur le conflit en Ukraine et la situation au Moyen-Orient. «Les Emirats arabes unis feront tout pour faciliter la tenue de réunions consacrées à cette crise (ukrainienne)», a annoncé, mardi après-midi, la Représentante permanente de ce pays auprès des Nations unies, Lana Zaki Nusseibeh. Le programme de travail sera par ailleurs rythmé par plusieurs temps forts, centrés sur le Moyen-Orient, l'autonomisation des femmes et la sécurité climatique, selon l'ONU. En tant que présidente en exercice du Conseil, l'ambassadrice a dit s'attendre à ce que la situation en Ukraine reste à l'ordre du jour du Conseil en mars et que des réunions soient convoquées à la demande d'Etats membres. «Nous suivrons strictement les règles de procédure», a-t-elle assuré. Mme Nusseibeh a fait état de trois événements phares, le premier étant, le 8 mars, un débat ouvert sur les femmes, la paix et la sécurité. Autre moment fort, une séance d'information, le 23 mars, sur la coopération entre l'ONU et la Ligue des Etats arabes. Le SG de l'ONU et le SG de la Ligue arabe feront des exposés qui pourrait déboucher sur une déclaration. Les Emirats arabes unis prévoient d'organiser, le 9 mars, une réunion en formule Arria sur la «sécurité climatique». Le Conseil entendra, le 14 mars, l'exposé annuel sur les activités de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).Mais c'est le Moyen-Orient qui dominera le programme de travail, avec des séances sur les volets chimique (10 mars), politique et humanitaire (24 mars) de la crise syrienne, des réunions mensuelles sur les développements au Yémen (15 mars) et sur la question palestinienne (22 mars). L'Afrique aura, elle aussi, une large place, avec des réunions sur les activités de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), le 16 mars, sur la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), et le renouvellement de son mandat, le 7 mars, sur la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan (UNITAMS) le 15 mars, et sur le travail de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), le 29 mars.