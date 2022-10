Un colosse à capuche contre un chirurgien superstar, une légende du football américain face à un pasteur: les Américains voteront dans un mois pour les élections de mi-mandat, qui renouvelleront l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants, plus d'un tiers du Sénat et une trentaine de postes de gouverneurs. Voici les duels à suivre lors de ce scrutin. C'est l'une des élections les plus scrutées du pays, car d'elle dépendra probablement la majorité au Sénat américain. En Pennsylvanie, État connu autant pour ses grands centres urbains que pour ses industries en déclin, une lutte acharnée se joue autour d'un siège laissé vacant par un sénateur républicain. Le chirurgien superstar Mehmet Oz, longtemps à la tête d'une émission médicale quotidienne très populaire, y prétend côté conservateur. Le sexagénaire est soutenu par Donald Trump, qui conserve une influence considérable sur les électeurs républicains. Face à lui, John Fetterman, un colosse chauve - de 2,05 mètres - qui milite pour la légalisation du cannabis et le développement des syndicats. Le quinquagénaire est connu pour ne jamais quitter son short et son pull à capuche, même sous la neige. Diplômé d'Harvard, le démocrate a durant 13 ans été maire d'un bourg qui a souffert de la désindustrialisation. Tatouées sur son bras, les dates de cinq meurtres qui ont endeuillé sa ville. Joe Biden et Donald Trump se sont tous les deux rendus en personne pour faire campagne auprès de leur poulain. Les sondeurs estiment que la course est actuellement trop serrée pour désigner un favori. Après avoir captivé le monde en 2020, et offert à Joe Biden la victoire face à Donald Trump à 12 000 voix près, la Géorgie se retrouve à nouveau au coeur de toutes les convoitises. Dans cet État américain frontalier de la Floride, deux duels extrêmement serrés, alimentés de dizaines de millions de dollars, captivent l'Amérique. Une ancienne star du football américain, le républicain Herschel Walker, cherche à s'emparer du siège au Sénat qu'occupe un pasteur démocrate, Raphael Warnock. Ce dernier est le premier sénateur noir jamais élu en Géorgie, État encore marqué par les plaies de la ségrégation. La campagne du candidat pro-Trump a toutefois été éclaboussée par plusieurs récents scandales, Herschel Walker, connu pour ses positions anti-avortement ayant été accusé d'avoir financé l'IVG d'une de ses anciennes compagnes. Un duel acharné se joue en parallèle pour le poste de gouverneur: le républicain Brian Kemp tente de garder son poste, face à l'ex-parlementaire Stacey Abrams, qui oeuvre depuis une décennie pour mobiliser les électeurs issus des minorités de cet Etat. Une élection très disputée se joue également dans l'Arizona, l'État du Grand Canyon. Tous les projecteurs sont braqués sur le poste de gouverneur, où l'ancienne journaliste Kari Lake, figure emblématique du trumpisme, mène d'une courte tête face à la démocrate Katie Hobbs. Dans l'État voisin du Nevada, un duel très tendu se joue pour un poste au Congrès: le républicain Adam Laxalt a des chances de détrôner Catherine Cortez Masto, la première «latina» à siéger au Sénat américain, depuis 2017. La «Rust Belt» ou «ceinture de rouille», ces terres d'usines historiquement démocrates, mais tombées dans l'escarcelle de Donald Trump sur fond de désindustrialisation, est aussi le théâtre de luttes intenses. Dans l'Ohio, l'élection du futur sénateur, un poste jusqu'ici tenu par un républicain, est de celles qui seront très suivies. Elle opposera le démocrate Tim Ryan à un nouveau venu sur la scène politique américaine, J.D. Vance, un ancien militaire, auteur d'un livre à succès sur la classe moyenne blanche. Dans le Wisconsin, État remporté d'un cheveu par Joe Biden en 2020 après avoir élu Donald Trump en 2016, le républicain Ron Johnson se bat pour conserver son siège face à un démocrate soutenu par l'aile gauche de son parti, le jeune Mandela Barnes.