L'organisation des Nations unies a appelé les donateurs à «s'engager généreusement» au profit de la Syrie, où environ 26,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Avec la participation des Nations unies, la sixième conférence de Bruxelles pour «Soutenir l'avenir de la Syrie et de la région», organisée par l'Union européenne et d'une durée de deux jours, a été lancée lundi dans la capitale belge. Le porte-parole adjoint des Nations unies, M. Farhan Haq, a appelé les donateurs à «s'engager généreusement lors de l'événement de haut niveau qui s'est déroulé hier». M. Farhan, a déclaré lors de la conférence de presse quotidienne que la tenue de la conférence intervient au milieu de la détérioration continue de la situation humanitaire en Syrie, où environ 26,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Selon une déclaration publiée par l'Union européenne, l'objectif primordial de la sixième conférence de Bruxelles est d'«assurer un intérêt et un soutien continus pour le peuple syrien en Syrie et dans la région, et de maintenir la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir une solution politique à la crise syrienne conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies». La sixième Conférence de Bruxelles devait être également l'occasion pour la communauté internationale de mobiliser davantage de soutien financier pour répondre aux besoins des réfugiés syriens et de leurs communautés d'accueil dans les pays voisins. En outre, la conférence aura permis de mettre en lumière le rôle clé de la société civile syrienne dans l'élaboration de l'avenir du pays et la défense des droits de tous les Syriens, en particulier des femmes et de la prochaine génération. Le porte-parole adjoint de l'ONU a indiqué le besoin de 10,5 milliards de dollars en 2022 pour soutenir pleinement les Syriens, les communautés d'accueil et les pays dans le besoin. «Cela comprend 4,4 milliards de dollars pour la réponse à l'intérieur de la Syrie, et 6,1 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil dans la région». L'événement a réuni la société civile, des ONG, des organisations internationales, des pays accueillant des réfugiés, l'Union européenne et la communauté des Nations unies. Hier, le segment ministériel de la conférence s'est tenu dans le bâtiment du Conseil européen à Bruxelles. Le segment ministériel réunira des délégations des Etats membres de l'UE, des pays voisins accueillant des réfugiés syriens, des pays partenaires, des organisations internationales, dont les Nations unies, des institutions financières internationales, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, des ONG locales et internationales et des représentants d'organisations de la société civile.

L'Union européenne a annoncé de son côté, hier, porter son aide à 1,56 milliard d'euros en faveur des réfugiés et déplacés syriens pour 2022, et appelé les autres participants à la 6e conférence des donateurs organisée à Bruxelles à ne pas abandonner la Syrie.»Afin de lancer la conférence des donateurs, que je préside, j'annonce un milliard d'euros pour l'année civile 2022, ce qui portera notre contribution cumulée à plus de 1,5 milliard. Pour 2023, l'Union européenne apportera le même soutien financier, soit 1,56 milliard», a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. «Je vous demande de tous vous montrer aussi généreux dans vos engagement», a-t-il lancé aux représentants des quelque 70 Etats et institutions internationales présents pour cette conférence. «Nous devons faire en sorte que les engagements pour l'aide humanitaire restent aux niveaux de 2021», a-t-il exhorté. «Les besoins sont toujours gigantesques», a plaidé Josep Borrell. 6,4 milliards de dollars (4,4 pour l'année 2021 et 2 milliards pour 2022 et les années suivantes) avaient alors été promis pour aider le peuple syrien et les réfugiés dans les pays voisins de la région.