Les dirigeants allemand, français et britannique ont exprimé l'espoir d'un retour au plein respect de l'accord sur le nucléaire iranien par toutes les parties après une rencontre samedi avec le président américain Joe Biden.»Nous nous félicitons de l'engagement clairement démontré du président Biden à remettre les Etats-Unis en pleine conformité avec le Plan d'action global conjoint (JCPOA) et à demeurer dans le plein respect de celui-ci, tant que l'Iran fera de même», ont déclaré dans un communiqué conjoint Joe Biden, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson. La réunion des quatre dirigeants s'est tenue en marge du sommet du Groupe des 20 (G20) à Rome. «Nous sommes convaincus qu'il est possible de parvenir et de mettre en oeuvre rapidement un accord sur le retour au plein respect et de garantir sur le long terme que le programme nucléaire iranien est exclusivement destiné à des fins pacifiques», ont-ils dit dans le communiqué. Le négociateur nucléaire iranien Ali Bagheri Kani a rencontré mercredi les coordinateurs de l'Union européenne et a accepté de reprendre les négociations visant à relancer le JCPOA, d'ici la fin novembre. Les quatre dirigeants occidentaux ont également appelé le président iranien Ebrahim Raïssi à «saisir cette opportunité et à renouer avec un effort de bonne foi pour conclure nos négociations de toute urgence».