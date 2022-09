Les représentants de 24 pays africains ont appelé les pays développés à respecter leurs engagements financiers pour aider le continent à s'adapter au changement climatique en prévision de la Conférence mondiale de l'ONU sur le climat (COP27), prévue en Égypte en novembre, ont-ils annoncé dans un communiqué vendredi. «Nous exhortons les pays développés à tenir leurs promesses en matière de financement du climat et du développement, et à respecter leurs engagements de doubler les financements alloués à la transition écologique, en particulier pour l'Afrique», ont appelé les dirigeants africains depuis Le Caire lors de cette réunion préparatoire sur le changement climatique. Les dirigeants africains ont également rappelé «l'impact disproportionné du changement climatique (...) sur le continent compte tenu de sa faible empreinte carbone, l'Afrique contribuant à moins plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre» alors même que les «forêts du bassin du Congo» sont, avec l'Amazonie, le principal poumon vert de la planète- et «captent le carbone». L'émissaire américain pour le climat John Kerry déclarait mercredi devant les représentants des pays africains qu'il espérait que la COP27 puisse libérer «l'énergie dont nous avons besoin pour changer le monde», «nous sommes en difficulté», affirmait-il..