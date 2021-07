Jadis opposants et désormais alliés, les deux anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo vont se rencontrer samedi, une première depuis le retour de ce dernier en Côte d'Ivoire, le 17 juin.»Cette visite sera l'occasion de retrouvailles fraternelles entre les présidents», indique un communiqué du cabinet de M. Bédié qui précise que la visite se fera dans son fief de Daoukro (centre). Après avoir été allié à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo en 2010, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de M. Bédié est devenu la principale formation d'opposition en 2018. Il s'est allié au Front Populaire Ivoirien (FPI), le parti de M. Gbagbo aux dernières législatives de mars. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan, a appelé les trois poids lourds de la politique ivoiriennes - le président Ouattara, MM. Bédié et Gbagbo - à se rencontrer pour que la Côte d'Ivoire «sorte définitivement de la crise et se réconcilie». Poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, lors des violences post-électorales de 2010-2011, Laurent Gbagbo a été acquitté en 2019.