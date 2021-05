Les députés de Mauritanie ont adopté samedi une résolution appelant la Cour pénale internationale (CPI) à poursuivre des responsables sionistes pour «génocide» contre le peuple palestinien. «L'Assemblée nationale considère l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien comme l'un des pires crimes de génocide» et appelle la CPI à «poursuivre les personnes impliquées dans cette agression», indique le texte. Selon Mohamed Ould Rzeizime, un député de l'Union pour la République (UPR), le parti au pouvoir, la résolution a été adoptée à l'unanimité. La chambre unique du Parlement mauritanien, qui compte 157 sièges, appelle les «parlements frères, arabes, africains et islamiques et ceux des pays amis dans le monde à prendre toutes les mesures susceptibles d'aider à la protection du peuple palestinien et à défendre sa juste cause».

Les députés mauritaniens saluent dans leur résolution la «victoire éclatante obtenue par la résistance palestinienne contre l'ennemi sioniste» et y voient «le couronnement inéluctable de sa lutte contre l'occupation». Cette résolution, qui a une valeur symbolique et n'engage pas le gouvernement, a été votée trois jours après une grande marche en soutien aux Palestiniens, organisée mercredi par les partis de la majorité et de l'opposition, et alors que se poursuivent plusieurs campagnes de collecte de fonds pour la reconstruction de Ghaza, menées par des partis et des ONG nationales. La Mauritanie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009.

La procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, a ouvert début mars une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les Territoires palestiniens, une initiative rejetée par I'entité sioniste mais saluée par les Palestiniens.

Mme Bensouda s'est dit mercredi inquiète de la récente escalade des violences entre l'entité sioniste et les Palestiniens et a fait état de possibles

crimes de guerre. Un accord de cessez-le-feu négocié est entré en vigueur vendredi à 2 heures du matin, heure palestinienne (23h00 GMT jeudi). L'agression de l'entité sioniste contre la bande de Ghaza a fait 232 morts parmi les Palestiniens, dont 65 enfants, et 1.900 autres blessés.