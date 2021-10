Des colons israéliens ont volé, hier, la récolte d'olives et des équipements agricoles dans les terres du village de Qaryout au sud de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon une source locale cité par Sputnik. Ghassan Daghlas qui surveille les activités de colonisation au nord de la Cisjordanie, a dit que les agriculteurs de Qaryout ont découvert, lors de leur avènement sur leurs terres proches de la colonie illégale de Shvut Rachel, la disparition de leur matériel agricole utilisé dans la récolte des olives, et ils ont trouvé un des çolons qui volait des olives et du matériel. Depuis le début de la saison de la récolte d'olives, la Cisjordanie a été le théâtre d'une vague d'attaques de la part des colons et les attaques visaient principalement les terres proches des colonies israéliennes illégales dans les districts de Naplouse, Salfit et Bethléem. La récolte des olives est l'une des saisons les plus importantes pour des milliers de ménages palestiniens dans les territoires occupés dont les revenus dépendent fortement du succès de cette saison. Les Palestiniens attendent avec impatience la saison annuelle de la récolte des olives, qui constitue une source de revenus majeure pour des milliers de familles palestiniennes en Cisjordanie. En plus du vol des récoltes d'olives aux agriculteurs, de nombreuses zones plantées d'oliviers sont interdites aux agriculteurs en raison de leur proximité avec les colonies illégales.