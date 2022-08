Les chefs du renseignement militaire des pays de la région des Grands Lacs se sont rencontrés en Ouganda afin de discuter de la résolution des conflits, selon un communiqué publié mardi par l'armée ougandaise. Selon l'armée ougandaise, la réunion intervient à un moment où la paix et la sécurité régionales sont menacées par le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité. Le général de division James Birungi, chef de la direction du renseignement militaire ougandais, a souligné lors de l'ouverture de la réunion que le rassemblement avait pour but d'explorer des stratégies non militaires pour la résolution des conflits dans la région. La réunion de Kampala fait suite à une autre réunion qui s'est tenue en République démocratique du Congo (RDC) plus tôt cette année. «L'objectif principal de la réunion de trois jours est de faire le point sur l'opérationnalisation du Groupe de contact et de coordination ainsi que sur celle de son Unité opérationnelle dans le contexte sécuritaire actuel et de décider des prochaines étapes pertinentes», ajoute le communiqué. Les États partenaires du Groupe de contact et de coordination sont l'Ouganda, le Burundi, la RDC, le Rwanda et la Tanzanie. L'Angola et le Kenya étaient présents en tant qu'États invités.