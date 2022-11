Dans un rare face-à-face, les patrons des services de renseignement russe et américain se sont rencontrés lundi en Turquie, Washington réitérant sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l’arme nucléaire en Ukraine et évoquant le sort de ses ressortissants détenus en Russie. William Burns, chef de la CIA et ancien ambassadeur à Moscou, devait transmettre à son homologue russe Sergueï Narychkine, chef du FSB ( ex- KGB ), un message avertissant «des conséquences de l’emploi d’armes nucléaires par la Russie et des risques d’escalade pour la stabilité stratégique», a indiqué un porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison- Blanche. Burns «ne conduit pas des négociations de quelque sorte que ce soit» ni «ne discute d’un règlement de la guerre en Ukraine», a-t-on précisé, ajoutant que les Ukrainiens ont été préalablement informés de la rencontre. Le haut responsable devait aussi évoquer avec son homologue russe le cas de ressortissants américains «injustement» détenus en Russie, selon la Maison-Blanche, une allusion à la championne de basket Brittney Griner et un ancien militaire, Paul Whelan. « Nous confirmons que des pourparlers russo-américains se tiennent aujourd’hui à Ankara», a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes, en soulignant qu’il s’agissait d’une «initiative de la partie américaine».