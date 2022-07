Les autorités britanniques ont appelé mardi la population à restreindre la consommation d’eau après une vague de chaleur historique et l’un des débuts d’année les plus secs jamais enregistrés au Royaume-Uni, écartant en l’état d’imposer des restrictions. L’Environment Agency a réuni des représentants du gouvernement, des distributeurs d’eau et des groupes de protections de l’environnement afin de discuter des mesures à prendre pour préserver les ressources.

«Bien que les températures extrêmement élevées de la semaine dernière soient maintenant derrière nous et qu’il n’y ait actuellement aucun projet de restriction de l’utilisation essentielle de l’eau, nous pouvons tous prendre notre part en réduisant la consommation d’eau inutile», a déclaré Harvey Bradshaw, directeur de l’agence environnementale, cité dans un communiqué. Il a souligné que le niveau des rivières était actuellement «exceptionnellement bas».

Le Royaume-Uni a enregistré le 19 juillet son record historique de chaleur, avec 40,3 C relevés à Coningsby, un village du nord-est de l’Angleterre.