Les BRICS, constitués du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, font office d’«exemple de véritable diplomatie multilatérale qui répond aux réalités du XXIe siècle», a déclaré jeudi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. « Les BRICS incarnent la synergie des cultures et civilisations qui représentent les différentes régions de la planète», a affirmé Lavrov dans un message vidéo adressé au quatrième Forum international municipal des BRICS+. Selon lui, le cadre BRICS+ est basé sur l’égalité, le respect mutuel et la justice. « Il est évident que les réponses aux nombreux problèmes de notre époque (...) peuvent uniquement être trouvées sur une base collective, qui repose sur l’équilibre des intérêts et des normes juridiques largement reconnues au niveau international», a-t-il ajouté. Le quatrième Forum international municipal des BRICS+ se tient jusqu’à aujourd’hui à Saint-Pétersbourg, seconde plus grande ville de Russie.