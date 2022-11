Les Américains ont renouvelé, hier, leur Congrès lors d'un scrutin de mi-mandat crucial pour l'avenir politique du président Joe Biden. Au total 250 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections qui se tiennent deux ans après l'arrivée de Biden à la Maison- Blanche. À travers le pays, les bureaux de vote ont ouvert dès six ou sept heures du matin (11h00 ou 12h00 GMT) selon les Etats. Le vote se déroulait dans tout le pays au suffrage universel direct. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Son objectif est de désigner les 435 personnalités qui siégeront à la Chambre des représentants. Le mandat de ces «députés» n'est que de 2 ans. Le nombre des représentants est proportionnel au poids démographiques de chaque Etat. L'Etat le plus peuplé des Etats-Unis est la Californie (environ 40 millions d'habitants). Il dispose de 52 sièges à la Chambre des représentants. À l'inverse, le Wyoming (580 000 habitants) ne dispose que d'un représentant. Les élections de mi-mandat concernent aussi le Sénat: il s'agit de renouveler un tiers des 100 sièges du Sénat. La durée du mandat des sénateurs est de 6 ans. Tous les deux ans, un tiers des postes y est donc renouvelé. Ces élections de mi-mandat sont importantes car elles déterminent l'équilibre des forces politiques au Parlement à Washington. Actuellement, les Démocrates disposent d'une courte majorité à la Chambre des Représentants (221 sièges). Ils sont minoritaires au Sénat (50 sièges sur 100).

Le scrutin d'hier déterminera si le président Joe Biden pourra s'appuyer sur une majorité de représentants ou si le camp républicain a repris le contrôle du Parlement. En fonction des résultats, l'action du président pour les deux ans à venir sera facilitée ou, au contraire, entravée. Selon les sondages, l'opposition républicaine a de grandes chances de s'emparer d'au moins 10 à 25 sièges à la chambre basse - largement assez pour y être majoritaire. Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat, mais les républicains semblent là aussi avoir l'avantage. Le président Joe Biden a appelé le pays à «défendre la démocratie». Il implore les Américains de lui confier des majorités suffisantes pour contourner des règles parlementaires qui l'empêchent de faire passer certaines lois notamment sur l'interdiction des fusils d'assaut.

Le locataire de la Maison-Blanche trouvera dans les résultats de ce vote quelques éléments de réponse concernant son souhait de briguer un nouveau mandat en 2024 et s'il dispose d'une base électorale pour envisager une candidature. Ce scrutin est aussi un test pour l'avenir politique de Donald Trump. L'ex-président républicain a multiplié des meetings à travers le pays promettant une «très grande annonce» hier soir- laissant présager une nouvelle candidature pour retourner à la Maison-Blanche en 2024.La totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d'élus locaux sont en jeu. Des référendums sur le droit à l'avortement sont également organisés dans quatre États: la Californie, le Vermont, le Kentucky et le Michigan. Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les Républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de priver Joe Biden des majorités au Congrès. Organisées deux ans après la présidentielle de 2020, ces élections de mi-mandat sont aussi un référendum sur l'occupant de la Maison- Blanche.

Le parti du président n'échappe que très rarement au vote sanction. Jusqu'au bout, Joe Biden a cherché à faire le plein de voix à gauche et au centre en dépeignant l'opposition républicaine comme une menace pour la démocratie et des acquis de société tels que le droit à l'avortement. «Nous savons viscéralement que notre démocratie est en danger», a plaidé le président de 79 ans. Mais la hausse des prix - 8,2% en moyenne sur un an - reste de loin la principale préoccupation des Américains et ses efforts pour se poser en «président de la classe moyenne» ne semblent pas avoir porté leurs fruits. Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de grandes chances de s'emparer d'au moins 10 à 25 sièges à la chambre basse - largement assez pour y être majoritaire. Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat, mais les républicains semblent là aussi avoir l'avantage. La perte du contrôle des deux chambres du Congrès serait lourde de conséquences pour le démocrate, qui a jusqu'ici dit avoir l'«intention» de se représenter en 2024, préfigurant un possible remake du duel de 2020. Signe de l'intérêt des Américains pour cette élection: plus de 43 millions d'entre eux avaient déjà voté lundi soir à ces élections, par anticipation ou par correspondance.

Les résultats de certains des duels les plus serrés pourraient prendre plusieurs jours avant d'être confirmés. Tous ces duels haletants ont été alimentés à coup de centaines de millions de dollars, faisant de ce scrutin les élections de mi-mandat les plus chères de l'histoire des Etats-Unis.