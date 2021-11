Les passagers palestiniens qui ont profité d'une escale à Barcelone pour demander l'asile en Espagne ont été autorisés vendredi à sortir de l'aéroport pour être pris en charge par la Croix Rouge, ont indiqué les autorités espagnoles. Sur les 39 personnes concernées, seules quatre se trouvaient encore à l'aéroport d'El Prat où elles terminaient leurs démarches avant de pouvoir en sortir. «Leur demande d'asile va être examinée», a affirmé une source au sein de la préfecture de Catalogne (nord-est), qui avait dans un premier temps indiqué jeudi soir que ces passagers étaient Libanais. Ces 39 personnes sont «des Palestiniens qui avaient le statut de réfugiés au Liban» et vivaient dans un camp de la périphérie de Beyrouth, a indiqué Helena Marinez, une avocate ayant assisté six d'entre eux dans leurs démarches. Elle a précisé qu'ils disposaient d'un document de voyage fourni par les autorités libanaises. Selon elle, ces 39 personnes ont pris un avion de Beyrouth vers Addis-Abeba, en Ethiopie, puis vers Le Caire, et enfin Barcelone, où ils avaient un autre vol pour Quito, en Equateur, et Bogota, en Colombie, qu'ils n'ont pas pris. La procédure va durer plusieurs mois.