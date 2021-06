Des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont bombardé une base militaire marocaine dans la région de Lathrathiet (Guelta), a indiqué, hier, le ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué militaire n° 227 rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), les attaques de l'APLS ont ciblé des retranchements et des bases des forces de l'occupation marocaine le long du mur de la honte. «Des unités de l'APLS ont bombardé une base militaire marocaine dans la région de Lathrathiet (Guelta)», précise la même source. Vendredi, l'armée sahraouie a mené des attaques dans les régions de Aoudiet Ezzeyet (Fersia), Akouira ould Ablal et Akrara El-Farsik (Mahbes), ajoute le communiqué. L'APLS avait bombardé la semaine passée la base militaire n°4 à Guelb Ennos dans le secteur de Aousserd. Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui «subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte», a conclu le communiqué. Jeudi dernier, les attaques de l'APLS ont ciblé des retranchements des forces de l'occupation dans les zones de «Oum Dken» (secteur Bekkari) et «Akouira Ould Bilal» (secteur Mahbes). Vendredi, les éléments de l'APLS ont mené un bombardement contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les zones de «Rous Sabti» et «Oudi Damran» (secteur Mahbes). Ainsi, les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces d'occupation qui «subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte», concluent les communiqués.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a appelé à accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental, a rapporté samedi l'Agence de presse sahraouie (SPS). Lors de sa rencontre avec le représentant adjoint du Front Polisario à Madrid, Khadidjto Al-Mukhtar, à l'issue du sommet de l'Alliance bolivienne pour les peuples d'Amérique latine (ALBA), qui s'est tenu dans la capitale vénézuélienne, Caracas, le ministre vénézuélien a réitéré la «solidarité et le soutien indéfectible de son pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et la décolonisation de la dernière colonie sur le continent africain. Pour sa part, Mme Khadidjto Al-Mukhtar, est revenue sur la situation au Sahara occidental, notamment après la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, suite à l'agression marocaine contre des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement à la brèche illégale à El Guerguerat. Mme Khadidjto a également abordé les violations des droits de l'homme commises par les forces de l'occupant marocain et l'escalade de sa politique de répression et de siège contre les Sahraouis. La responsable sahraouie a eu de nombreuses réunions bilatérales en marge du Sommet de l'ALBA, tenue du 21 au 23 juin, où elle a été reçue par des partis politiques, des délégations participantes, ambassadeurs et politiciens. Il est à noter que les participants au sommet de l'ALBA ont adopté «le manifeste du Congrès du bicentenaire des peuples, dans lequel est soutenu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et la restauration de la souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Dans sa déclaration finale après la clôture jeudi de ses travaux, le XIX Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'ALBA-TCP,

«a condamné les violations des droits humains commises par les forces d'occupation marocaines contre les citoyens sahraouis dans les villes sahraouies occupées». Le Sommet a également «exigé la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent dans les prisons du Maroc». Il a réuni des présidents d'Etats d'Amérique latine, des ministres des Affaires étrangères, des partis politiques et des délégations internationales qui ont assisté au Congrès du bicentenaire des peuples du monde. Le Sommet qui s'est tenu au Palais Miraflores à Caracas a été inauguré par le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en présence des présidents de la Bolivie, des Grenadines, du Nicaragua, de Barbudas, des anciens présidents Evo Morales (Bolivie) et Rafael Correa (Equateur), en plus des ministres des Affaires étrangères du Venezuela, de Cuba et le corps diplomatique accrédité au Venezuela. Dans le cadre du congrès bicentenaire des peuples du monde tenu à Caracas, le délégué sahraoui a tenu des rencontres bilatérales, en marge de l'événement.