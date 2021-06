le 12 décembre 2021 Le troisième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, décisif pour le sort institutionnel du territoire, aura lieu le 12 décembre 2021, a annoncé mercredi le ministre français des Outre-mer Sébastien Lecornu. «Nous considérons que l'intérêt général commandait de faire cette consultation référendaire le plus rapidement possible (...) aussi le gouvernement organisera le

12 décembre 2021», ce référendum. Celui-ci sera suivi d'une période de transition jusqu'au 30 juin 2023, avant une quatrième consultation référendaire, a précisé M. Lecornu à l'issue du conseil des ministres. Réclamés avec insistance par les anti indépendantistes, le référendum sera la dernière occasion pour les militants du FLNKS de confirmer la progression des votes favorables à l'indépendance, conformément aux accords de Nouméa conclu par le gouvernement Rocard avec les représentants kanaks et caldoches pour mettre fin à une situation de crise proche de l'insurrection dans toute la Nouvelle Calédonie.