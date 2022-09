Le gouvernement togolais a obtenu mardi une prorogation de six mois de l’état d’urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes, dans l’extrême nord du Togo en raison de «menaces terroristes», a annoncé le ministère des Armées du pays sur son site d’information. L’Assemblée nationale du Togo a adopté le projet de loi portant la prorogation pour six mois supplémentaires au cours de sa session qui s’est tenue mardi à Kara, une ville dans le nord du Togo. «Cette prorogation contribuera à raffermir davantage les liens de coopération et de complicité entre les forces de l’ordre et de sécurité avec la population civile», a écrit le ministère des Armées du Togo. Décrété le 13 juin 2022, l’état d’urgence dans la région des Savanes devra prendre fin le 12 septembre. Le ministère des Armées a rappelé que l’état d’urgence sécuritaire permettait aux forces de l’ordre et de sécurité «d’accomplir au mieux leur mission régalienne qui est la défense de l’intégrité du territoire national». La prorogation de l’état d’urgence a été sollicitée au regard de la situation sécuritaire dans le nord où des attaques ont été enregistrées ces derniers mois.