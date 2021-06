Le Tchad a envoyé des renforts militaires à sa frontière avec la Centrafrique malgré l'issue diplomatique trouvée après la mort de six soldats tchadiens dans l'attaque par l'armée centrafricaine d'un poste frontalier, dont cinq «enlevés et exécutés», selon le gouverneur de la province.»Je reviens du terrain où nous avons renforcé toutes nos positions. Rien ne sera plus comme avant», a affirmé jeudi le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone Oriental. Lundi, le Tchad avait dénoncé un «crime de guerre» qu'il ne laisserait «pas impuni». Bangui avait tenté d'apaiser son voisin et la rencontre des deux MAE à N'Djamena s'est soldée par la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Cette commission «composée des partenaires traditionnels des deux pays, qui sont l'ONU, l'UA et la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)» aura pour mission «d'établir les faits et déposer un rapport qui situera les responsabilités», était-il écrit dans un communiqué conjoint. Un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la CEEAC s'est tenu hier à Brazzaville sur la situation politique au Tchad.