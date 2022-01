Le président du Conseil de transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et le Premier ministre libyen Abdelhamid Mohamed Dbeibah, ont convenu, au cours d'un tête-à-tête mardi dans la capitale tchadienne, de raffermir les relations bilatérales entre leurs deux pays, a annoncé la présidence tchadienne. Pour redynamiser la coopération entre son pays et son voisin libyen, le général Déby a appelé à la relance de la commission mixte de coopération bilatérale, «cadre privilégié pour insuffler une nouvelle dynamique aux échanges entre la Libye et le Tchad». Dbeibah voit dans le raffermissement des liens de coopération avec le Tchad, «l'une des options pour tordre le cou aux pratiques illicites» en cours dans le sud de son pays. Les deux dirigeants se sont également entretenus sur la question du retour de la paix en Libye. «La solution à la crise libyenne est entre les mains des Libyens eux-mêmes. La conférence sur la stabilisation de la Libye, tenue le 21 octobre dernier à Tripoli, à l'initiative du gouvernement libyen, est une éloquente démonstration de la capacité des Libyens à prendre le leadership du processus politique en vue de sortir leur pays de la crise», a déclaré le chef de l'Etat tchadien. Il a promis que le soutien de son pays ne fera jamais défaut aux Libyens. Le président de la transition au Tchad a, par ailleurs, souligné «l'impérieuse nécessité de bien encadrer le retrait de la Libye des mercenaires et combattants étrangers à travers la mise en place d'un dispositif de supervision et de coordination du retrait des mercenaires, comprenant les représentants des pays voisins au sud de la Libye». Le Premier ministre libyen est arrivé mardi à N'Djaména, capitale du Tchad, à la tête d'une importante délégation. Après le tête-à-tête avec le président tchadien et son hôte libyen, des rencontres auront lieu au niveau ministériel, a annoncé la présidence tchadienne.