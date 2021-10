Le bureau exécutif du Syndicat du corps diplomatique tunisien a appelé la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères à «retirer le passeport diplomatique accordé à l'ancien président provisoire, Moncef Marzouki, pour violation de l'obligation de réserve et atteinte aux intérêts du pays». L'appel du syndicat intervient sur fond de déclarations faites par l'ancien président Moncef Marzouki à Paris, où il réside, dans lesquelles, il a appelé les dirigeants de pays étrangers à compromettre le Sommet de la francophonie prévu les 20 et 21 novembre prochain, sur l'île de Djerba. Le Syndicat a précisé dans un communiqué samedi, que «ces pratiques vont à l'encontre de la noble mission diplomatique, et à l'encontre des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961».Il s'agit de déclarations

«dangereuses et honteuses», avertit le Syndicat.