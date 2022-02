Le Premier ministre socialiste, Antonio Costa, a remporté les élections législatives de dimanche au Portugal, obtenant une majorité absolue à l’issue d’un scrutin marqué par une percée de l’extrême droite. Donné au coude à coude avec l’opposition de centre droit, Costa a fini par améliorer son score de 2019 et ne dépendra plus de ses anciens alliées de la gauche radicale, qui avaient provoqué ces élections anticipées en rejetant le projet de budget pour 2022. L’ancien maire de Lisbonne, âgé de 60 ans, est arrivé au pouvoir en 2015 en scellant une union de la gauche sans précédent depuis la Révolution des Oeillets de 1974. Dimanche, il a offert au Parti socialiste la deuxième majorité absolue de son histoire. arrivant en tête avec 41,7% des voix et au moins 117 sièges sur un total de 230. «Une majorité absolue ce n’est pas le pouvoir absolu, (...) c’est une responsabilité accrue», a déclaré Costa devant ses partisans. «C’est la victoire de l’humilité, de la confiance et pour la stabilité», a-t-il ajouté. Le Parti social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio, arrive en deuxième position avec 29,3% des voix alors que le parti d’extrême droite Chega (Assez) est propulsé au troisième rang, avec 7,15% des voix et 12 élus, n’ayant eu qu’un seul député dans le Parlement sortant.