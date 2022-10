Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a rendu hommage à l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale, pour son engagement en faveur de la paix au Mali. "Je rends hommage à l'Algérie, en tant que chef de file de la médiation, pour son engagement en faveur de la paix au Mali, et salue les résultats de la dernière session du Comité de suivi de l'Accord", lit-on dans le paragraphe 83 du dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU sur le Mali soumis au Conseil de sécurité. La 6e réunion de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger (CSA), s'est tenue début septembre à Bamako, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Les participants à la réunion ont plaidé pour le renforcement de l'appui de la communauté internationale au processus de parachèvement de l'application de l'Accord de paix au Mali.