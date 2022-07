Le Sénat français a voté, vendredi soir, en première lecture le projet de loi d'«urgence» en soutien au pouvoir d'achat, le premier volet d'un paquet de mesures destinées à faire face à l'inflation qui a dépassé les 6%. Le texte a été adopté à main levée au terme de deux jours de débats globalement sereins, contrastant avec la discussion chaotique qui a prévalu à l'Assemblée nationale, avant qu'elle ne le vote en première lecture la semaine dernière. Dès lundi, les sénateurs se lanceront dans le budget rectificatif pour 2022, l'hypothèse d'une taxe sur les «superprofits», portée notamment par les centristes, risquant de tendre les débats. Le même jour, députés et sénateurs se réuniront en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune du projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement tablant sur une adoption définitive des deux textes au plus tard le 7 août. Le premier texte est calibré à 20,7 milliards par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le second ouvre 44 milliards d'euros de crédits, dont 9,7 pour financer la renationalisation à 100% d'EDF, la compagnie nationale d'électricité