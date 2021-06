Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est «indigné» par l'attaque perpétrée contre des civils au Burkina Faso, samedi, la plus meurtrière depuis le début des violences terroristes dans le nord du pays en 2015. «Le secrétaire général est indigné par l'assassinat, tôt ce matin, de plus de cent civils, dont sept enfants, lors d'une attaque perpétrée par des assaillants non identifiés contre un village de la province de Yagha, dans la région du Sahel au Burkina Faso», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. M. Guterres «condamne vivement cette attaque horrible et souligne la nécessité urgente que la communauté internationale renforce son soutien à l'un de ses membres dans son combat contre la violence extrémiste et son bilan humain inacceptable», a poursuivi M Dujarric. Le Nord du Burkina Faso a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par deux attaques dont l'une a fait au moins 138 morts, la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences terroristes en 2015.