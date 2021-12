Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno a déclaré samedi que le Sahel «est avant tout aux Sahéliens», rapportent des médias. S’exprimant à l’occasion de la commémoration de la Journée du G5 Sahel, hier, marquant l’anniversaire de la signature de la Convention de création, Mahamat Déby, également président en exercice de la coalition, a expliqué que le Sahel «est d’abord et avant tout, aux Sahéliens».»Par conséquent, les amis du Sahel sont appelés à soutenir les Etats du Sahel et les forces de la coalition G5 Sahel et les aspirations légitimes des peuples du Sahel», a-t-il indiqué. Le président tchadien a soutenu que les Etats du Sahel sont «engagés dans un combat difficile et de longue haleine» et comptent sur les contributions de toutes les couches de leurs populations mais aussi des nombreux amis du Sahel, «pour gagner cette lutte pour la préservation de la paix dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde». C’est en février 2021, que le Tchad prenait pour la deuxième fois la présidence tournante du G5 Sahel.