Ouvert, aujourd'hui, à Pékin par le président Xi Jinping, le XXe Congrès du Parti communiste chinois (PCC) durera jusqu'au 22 octobre, selon une déclaration, hier, du porte-parole, Sun Yeli. C'est l'événement majeur du pays au plan politique et c'est surtout le cadre quinquennal au sein duquel se déroule la répartition des tâches entre les dirigeants, anciens et nouveaux, à l'heure des grands bouleversements qui affectent la scène géostratégique mondiale et, plus particulièrement, certaines parties de l'Asie. Plus encore, c'est le moment privilégié qui doit permettre au PCC de valider un exceptionnel troisième mandat de Xi Jinping à la tête du parti-Etat. Il serait surprenant que la clôture d'un tel événement puisse se faire avec des bouleversements spectaculaires, même si il est attendu que le nouveau Comité permanent du Bureau politique du Parti - un groupe de 7 à 9 personnalités au faîte du pouvoir avec le secrétaire général - puisse connaître quelques aménagements destinés à renforcer l'autorité de Xi Jinping. Celui-ci a déjà réussi le pari d'imprimer sa marque aux textes fondateurs du PCC et il serait étonnant qu'il en soit autrement. Sa doctrine comme sa stratégie constituent depuis presque deux décennies le socle fondateur de la politique de la Chine sur tous les plans économique, politique et militaire. Même dans le domaine spatial, Pékin n'a pas hésité à entreprendre la construction de sa propre station internationale, pour cause de méfiance des Etats-Unis. Ce sont 2300 délégués, venus de tous les coins de la Chine après avoir été élus par les différentes assemblées locales, puis régionales du Parti, qui vont participer à cette grande messe dont l'ouverture se fera ce matin même, lors d'une grandiose cérémonie au Palais du peuple, sous la présidence de Xi Jinping. Le dirigeant, en passe de devenir le nouveau grand timonier de la Chine, à 69 ans, va présenter le bilan du quinquennat écoulé puis la feuille de route pour les cinq années prochaines. Son discours sera suivi à la télévision nationale par plus d'un milliard de Chinoises et de Chinois comme aussi par des centaines de millions de personnes à travers le monde, concernées par les enjeux que porte la presque déjà première puissance mondiale économique. Fait remarquable, la Chine continue d'appliquer même dans ce genre d'événement majeur des mesures anti-Covid extrêmement strictes, en témoigne le confinement préalable de la presse chargée de couvrir le Congrès. C'est, depuis quelques mois, la politique du «zéro Covid» et les journalistes, installés dans un hôtel à l'ouest de la capitale, doivent subir toute une batterie de tests de dépistage. Les arguments contraires et les protestations sont balayés d'un revers de main par Sun Yeli qui affirme que «l'épidémie est toujours là, c'est une réalité à laquelle il faut faire face». Un siècle et un an sont passés depuis la création du PCC dont le 1er Congrès s'était déroulé dans une salle de classe d'une école anonyme aux environs de Shanghai, en 1921, et le 20e rendez-vous va se dérouler sous les feux d'un bras de fer sino-américain autour de Taiwan et de l'Asie du Sud-Est, voire au-delà. Un contexte qui implique une recomposition des principales structures de l'Etat, surtout qu'une règle non écrite veut que certains membres du cénacle du PCC doivent céder la place pour cause de retraite méritée...