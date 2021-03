Dans leur première réunion depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, les émissaires du Quartet pour le Proche-Orient ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi à la reprise de «négociations significatives» entre Israël et les Palestiniens. Les émissaires du Quartet (Russie, Etats-Unis, Union européenne, ONU) ont tenu mardi, jour des élections législatives israéliennes, une rencontre virtuelle pour discuter «le retour à des négociations significatives menant à la solution à deux Etats», une Palestine indépendante aux côtés d'Israël, ont-ils indiqué dans un communiqué. Les membres du Quartet ont aussi appelé Palestiniens et Israéliens à «éviter toute action unilatérale qui pourrait compliquer la mise en oeuvre de cette solution à deux Etats», poursuit le communiqué en référence notamment à l'essor des colonies israéliennes et aux velléités d'annexion de pans de la Cisjordanie par Israël. L'armée israélienne occupe depuis 1967 la Cisjordanie et Jérusalem-Est, où vivent aujourd'hui environ 3,1 millions de Palestiniens et plus de 675.000 Israéliens dans des colonies jugées illégales par le droit international. La colonisation israélienne s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion du Premier ministre Netanyahu et avec l'assentiment de son allié à Washington, Donald Trump, dont l'administration avait aussi plaidé pour l'annexion de pans de la Cisjordanie par l'Etat hébreu. Mais le nouveau président américain Joe Biden s'est montré critique à l'encontre des colonies et s'est engagé à intensifier les efforts en vue de la création d'un Etat palestinien. Si le Quartet a plaidé mardi soir pour la reprise de pourparlers de paix israélo-palestiniens, depuis des années au point mort, il n'a toutefois pas évoqué les modalités pour convaincre les parties de s'y joindre.

Quant à l'armée israélienne, elle a encore mené hier des frappes nocturnes «contre des positions du Hamas» dans la bande de Ghaza, arguant d'une «roquette lancée depuis l'enclave palestinienne» vers le sud d'Israël. Peu après 02H30 du matin, des frappes israéliennes ont ciblé le sud des positions du Hamas, dans le sud de la bande de Ghaza, ont indiqué des témoins. En début de soirée mardi, l'armée israélienne avait fait état d'un tir de roquette depuis Ghaza vers le territoire israélien alors que des élections législatives étaient en cours en Israël.»En réponse, des jets de combat et des hélicoptères militaires ont ciblé une manufacture de roquettes et un poste militaire du Hamas (...)», a affirmé l'armée sioniste dans un bref communiqué. Une porte-parole avait précisé que la roquette «s'était abattue dans un terrain vague», au sud du pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dont le parti, le Likoud, est arrivé en tête du scrutin, selon les projections, se trouvait alors dans la ville de Bersheeva (sud), à une cinquantaine de kilomètres de la bande de Ghaza. Au cours de la campagne pour les législatives, les quatrièmes en mois de deux ans, M. Netanyahu a tenté une offensive de charme envers la population bédouine du Néguev. Lors des élections de septembre 2019, le Jihad islamique, second mouvement armé de la bande de Ghaza, après le Hamas qui dirige cette enclave, avait tiré une roquette en direction d'un meeting en Israël du Premier ministre. Cette frappe n'avait pas atteint le rassemblement, mais avait forcé l'évacuation d'urgence de M. Netanyahu. Deux mois après cet incident, l'armée israélienne avait lancé une opération ciblée contre Baha Abou al-Ata, commandant du Jihad islamique. Dans la foulée de l'assassinat ciblé de son commandant, le Jihad islamique avait lancé des centaines de roquettes vers Israël qui a multiplié les frappes contre ce territoire palestinien de deux millions d'habitants.