Ultime réaction à la tragédie des 23 migrants africains tués par la police marocaine alors qu'ils cherchaient à entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, jeudi dernier, c'était au tour du gouvernement du Soudan de réclamer des explications documentées au royaume marocain. L'ambassadeur du Makhzen a été, en effet, reçu au MAE soudanais où le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Dafallah Al-Hajj Ali, lui a demandé de fournir toutes les informations dont il dispose et de faciliter la mission de l'ambassade du Soudan à Rabat, pour visiter les centres de détention et fournir des informations aux autorités compétentes concernant les victimes, à la suite des événements», selon le communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Pour la diplomatie de Khartoum, le Soudan n'a «pas encore reçu d'informations fiables, indiquant si des concitoyens figuraient ou non parmi la liste des victimes», d'où l'intérêt du gouvernement soudanais pour ces événements «dans le cadre de la protection de ses ressortissants à l'étranger». Et pour cause, l'Association du Barreau du Darfour a récemment révélé la présence de quelque 236 immigrés soudanais répartis dans plusieurs villes du Maroc où ils subsistent dans des conditions déplorables et subissent les «mauvais traitements des services de sécurité marocains». Cette association s'était d'ailleurs indignée dans un communiqué paru au lendemain des évènements de Melilla pour lesquels de nombreuses vidéos ont agité les réseaux sociaux qui témoignaient de l'extrême brutalité dont ont fait preuve les forces de sécurité du Makhzen envers ces quelque 2000 migrants africains tentant de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Outre les témoignages recueillis en cette circonstance, des rapports ont émané de nombreux organismes de défense des droits humains, y compris marocains, pour confirmer les exactions sanglantes dont ont été victimes les 2000 migrants africains en cette journée du 24 juin au cours de laquelle 23 d'entre eux ont péri sous les coups des policiers du Makhzen. Un bilan qui reste à vérifier parce qu'il émane des autorités marocaines alors que de nombreux pays et organisations internationales continuent à ce jour de réclamer toute la lumière sur ce crime ainsi que des sanctions à l'encontre de ses auteurs. Faisant fi de l'opprobre internationale, le royaume du Maroc poursuit sa démonstration en vertu du deal conclu avec le gouvernement de Pedro Sanchez et c'est ainsi que, samedi dernier, la police marocaine dit avoir «interpellé» 25 individus originaires d'Afrique subsaharienne, la saisie d'objets en fer laissant penser qu'ils sont «susceptibles d'être utilisés dans des opérations collectives d'immigration par escalade», des objets identiques ayant été saisis dans un magasin à Tanger. Dans ses communiqués, la police du Makhzen fait systématiquement référence à des «opérations d'escalade». Un discours qui survient au lendemain d'un accord entre le royaume marocain et l'Union européenne pour un «partenariat rénové» de lutte contre les réseaux de traite humaine, en droite ligne de la tentative de passage en force des 2000 migrants à Melilla, le 24 juin dernier.