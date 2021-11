Le président gambien Adama Barrow a déclaré jeudi sa candidature à l’élection présidentielle du 4 décembre, à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale prévu la semaine prochaine.»Quoi que le peuple gambien décide, je le respecterai parce que je suis un démocrate et je crois en l’état de droit et en la démocratie», a déclaré Barrow, 56 ans, aux journalistes, pendant qu’il soumettait officiellement sa candidature à la Commission électorale de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Dix-neuf candidats ont jusqu’ici déposé leurs dossiers de candidature à la commission électorale pour approbation. La campagne commence officiellement le 9 novembre. L’élection du 4 décembre sera la première depuis le départ de l’ancien président Yahya Jammeh qui a pris le pouvoir en Gambie en 1994. Il a ensuite été réélu à plusieurs reprises jusqu’à sa défaite en décembre 2016 devant Adama Barrow, qui était alors un inconnu. Après une crise de six semaines qui a conduit à l’intervention militaire d’autres Etats d’Afrique de l’Ouest, Jammeh a été contraint à l’exil en Guinée équatoriale.