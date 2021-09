Le président tunisien Kaïs Saïed a affirmé, mardi, que son pays était «gouverné par une mafia» en s’en prenant à des responsables politiques qu’il accuse de corruption et affirme vouloir combattre en s’arrogeant les pleins pouvoirs en juillet. «C’est un Etat à deux régimes. un régime apparent, celui des institutions, et un régime réel, celui de la mafia qui gouverne la Tunisie», a déclaré M.Saïed en recevant des juristes, selon une vidéo publiée sur la page Facebook de la présidence. «Je ne dialoguerai pas avec les voleurs», a-t-il ajouté. Le 25 juillet, M. Saïed a limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s’est arrogé aussi le pouvoir judiciaire, pour un mois renouvelable avant de prolonger ces mesures le 24 août, «jusqu’à nouvel ordre». Il a annoncé le week-end dernier la nomination «dans les plus brefs délais» d’un nouveau gouvernement et évoqué une réforme à venir de la Constitution.