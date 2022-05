Le président de la République arabe sahraouie démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, est arrivé jeudi à Malabo pour participer aux travaux de deux sommets extraordinaires de l’Union africaine (UA), prévus vendredi et samedi. Le président sahraoui a été accueilli à son arrivée à Malabo par le Premier ministre équato-guinéen, Francisco Pascual Obama Asue, ainsi qu’une importante délégation ministérielle, dont le ministre de la Défense, le vice-ministre des Affaires étrangères et le maire de la ville de Malabo, précise l’Agence de presse sahraouie SPS. Le président Ghali est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, l’ambassadeur chargé de l’Afrique, Mohamed Yeslem Beissat, l’ambassadeur au sein de l’UA, Lamine Aba Ali, ainsi que le conseiller juridique à la Présidence, Ahmed Sid Ali et le conseiller à la Présidence Abdati Abrika, selon la même source. Le premier sommet extraordinaire -vendredi sur les crises humanitaires- réunira aussi des donateurs pour tenter de mobiliser des fonds, tandis que le second, prévu samedi, portera sur le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernement.