Le président angolais Joao Lourenço a placé l'économie et la lutte contre la corruption au coeur du programme de son parti, qu'il a présenté vendredi en vue des élections générales qui doivent avoir lieu en août prochain.»Beaucoup a été fait et continuera à être fait dans la lutte contre la corruption et l'impunité, dans la création d'un bon climat des affaires et dans les réformes politiques», a déclaré Lourenço. Le chef de l'Etat, qui briguera un 2e mandat, a également promis d'augmenter le salaire minimum et les salaires des fonctionnaires.»Nous devons travailler dur pour garantir que tous nos militants, sympathisants et amis exercent leur droit de vote», a-t-il poursuivi lors d'un meeting à Menongue,. Le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) de Lourenço dirige le pays depuis l'indépendance de cette ex-colonie portugaise, en 1975. Néanmoins, trois partis d'opposition viennent de former une alliance, le Front patriotique Unis (FPU), pour tenter de le battre. Le MPLA a officiellement investi en décembre Lourenço comme candidat. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président a tenté de lancer une lutte contre la corruption pour récupérer des milliards de dollars détournés, sous la longue présidence (1979-2017) de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. Ces mesures lui ont valu les éloges du FMI, mais n'ont guère profité aux Angolais qui ont subi une inflation de plus de 25%. La Banque mondiale estime que 56% de la population vit avec moins de 1,90 dollar par jour. Après la fin de plusieurs décennies de guerre civile, en 2002, l'Angola a connu un boom pétrolier qui a profité à la famille dos Santos. L'ancien dirigeant est notamment critiqué pour avoir mis l'Etat et l'économie en coupe réglée. La campagne anticorruption de Lourenço se concentre sur la famille de Dos Santos, l'ancien président étant protégé par une immunité. Une enquête vise sa fille Isabel, soupçonnée d'avoir siphonné des fonds publics vers des actifs offshore, ce qu'elle dément. Le demi-frère de celle-ci, José Filomena dos Santos a été condamné à cinq ans de prison en août 2020 pour le détournement de revenus pétroliers du fonds souverain de l'Angola, qu'il a supervisé de 2013 à 2018.