Au moins 13 personnes ont été tuées dont sept enfants au cours d'une fusillade dans une école d'Ijevsk, dans le centre de la Russie, a annoncé, hier, le Comité d'enquête de Russie, qui indique que l'assaillant s'est suicidé. Il s'agit d'un «attentat terroriste inhumain» selon le président Vladimir Poutine. «Le président regrette profondément la mort de personnes et d'enfants dans cette école où un attentat terroriste a été perpétré», a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. «Selon des données préliminaires, 13 personnes, dont six adultes et sept mineurs, ont été victimes du crime, 14 enfants et 7 adultes ont été blessés», ont indiqué les enquêteurs, dans un communiqué. Le suspect portait un pull «noir à la symbolique nazie et une cagoule», a ajouté la même source, précisant que «son identité est en train d'être établie». Les enquêteurs ont également publié une vidéo montrant le corps d'un individu allongé sur le sol, du sang autour du crâne et vêtu d'un pull noir sur lequel figurait une croix gammée rouge. Un peu plus tôt, le ministère russe de l'Intérieur avait évoqué six victimes et 20 blessés. «Les policiers ont retrouvé le corps de l'homme qui a ouvert le feu. Selon nos informations, il s'est suicidé», a-t-il ajouté. Le gouverneur de la région, Alexandre Bretchalov, a de son côté indiqué qu'«il y a des victimes parmi les enfants et des blessés», visiblement ému, dans une vidéo publiée sur Telegram. Le site de l'établissement scolaire indique qu'il compte près de mille élèves et 80 enseignants. Les faits se sont déroulés dans cette ville juste à l'ouest du massif de l'Oural, chaîne montagneuse qui sépare la Russie européenne et asiatique. Cette cité abrite toujours les usines fabriquant les fusils d'assaut Kalachnikov. Selon Bretchalov, «une personne non identifiée est entrée dans l'école» avant de «tuer le garde» et d'ouvrir le feu à l'intérieur de l'école. «L'évacuation est terminée» et «l'ensemble du périmètre est bouclé», avait-il assuré dans sa vidéo, précisant que la Garde nationale russe, les services de sécurité du FSB et «les autorités en charge de l'enquête» étaient déjà sur place. Selon le ministère de la Santé, «14 équipes d'ambulanciers» sont aussi sur le site et «un groupe de médecins» doit se rendre prochainement à Ijevsk «pour aider les victimes». Une enquête pour «meurtre» et «port illégal d'armes» a été rapidement ouverte et transférée au Comité d'enquête de Russie, le principal organe d'investigation du pays. Autrefois rarissimes, les fusillades mortelles ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années, au point que le président Vladimir Poutine s'en est alarmé, y voyant un phénomène importé des Etats-Unis et un effet pervers de la mondialisation, ce qui l'a conduit à durcir la législation sur le port d'armes. En avril, un homme avait ouvert le feu dans une école maternelle, et tué deux enfants ainsi qu'une institutrice, avant de se suicider, dans la région d'Oulianovsk, au centre de la Russie. La fusillade la plus meurtrière remonte à octobre 2018, quand un lycéen avait tué 19 personnes avant de se donner la mort dans un lycée de Kertch, dans la péninsule de Crimée. Ijevsk, ville de près de 650 000 habitants, est la capitale de la république d'Oudmourtie. C'est dans cette ville industrielle et longtemps fermée aux étrangers sous l'ère soviétique que Mikhaïl Kalachnikov a mis au point, en 1947, son premier AK-47, devenu depuis mondialement célèbre.