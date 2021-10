Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé, jeudi, l'Entité sioniste à ouvrir une nouvelle voie politique basée sur la solution à deux Etats et à mettre en oeuvre les mesures visant à renforcer la confiance entre les deux parties, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. Selon l'agence, Mahmoud Abbas a fait ces remarques lors d'une rencontre avec le président de la Confédération suisse Guy Parmelin, dans son bureau de la ville cisjordanienne de Ramallah. «Nous tendons la main aux Israéliens pour commencer à mettre en oeuvre les meures de l'instauration de la confiance, puis lancer une piste politique basée sur le principe de la solution à deux Etats», a déclaré le président palestinien. Il a aussi affirmé que la Palestine ne recourrait aucunement à la violence «parce que ce n'est pas la politique du peuple palestinien», ajoutant que le peuple palestinien ne pourrait pas éternellement continuer à vivre sous l'occupation israélienne.

Parallèlement, M. Abbas a averti que la direction palestinienne avait d'autres options au cas où l'Entité sioniste refuserait de lancer une nouvelle voie politique basée sur la solution à deux Etats. De son côté, M. Parmelin a déclaré à M. Abbas que la création d'un horizon politique était la principale préoccupation de la Suisse, ajoutant que son pays s'était engagé à soutenir le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Il a également demandé le respect du droit international et le lancement d'un processus politique mettant fin au conflit entre les deux parties. L'Entité sioniste s'est emparé de la Cisjordanie et d'El-Qods-Est - des territoires revendiqués par les Palestiniens - au cours de la guerre des Six Jours en 1967. Il continue à les occuper illégalement à ce jour, tandis que les Palestiniens veulent créer un Etat indépendant sur ces territoires.