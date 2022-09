Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, est arrivé hier au Caire pour une visite officielle en Egypte où il devait rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sissi, a-t-on annoncé de source officielle. «Le président Mahmoud Abbas arrivera au Caire lundi pour rencontrer le président Abdel Fattah al-Sissi», a annoncé l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Diab Al-Louh. L'ambassadeur Al-Louh a précisé que, lors de cette rencontre, les deux présidents Abbas et al-Sissi aborderont diverses questions relatives au plan arabe ainsi qu'au niveau régional et international. La visite du président Abbas qui intervient moins d'un mois après les violentes attaques aériennes de l'entité sioniste contre Ghaza et poursuit ses exactions quotidiennes en Cisjordanie occupée s'inscrit dans le cadre de la concertation et la coordination conjointe entre les deux pays pour faire face aux défis auxquels est confronté le peuple palestinien qui lutte pour arracher ses droits inaliénables à un Etat indépendant, avec El-Qods comme capitale, a notamment indiqué la même source. Par ailleurs, un Palestinien de 19 ans a été tué, hier, par un tir sioniste près de Jénine, secteur du nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Taher Mohammed Zakarneh «a été abattu» par les forces sionistes à Qabatiya, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que le jeune homme avait été «blessé par balle à la tête, au pied droit et à la cuisse gauche» avant de succomber. Vendredi, le coordinateur des comités de «résistance populaire» dans la ville de Kafr Qaddum, à l'est de Qalqilya (nord), Mourad Eshteiwi, cité par des médias, avait déclaré que 7 Palestiniens ont été blessés par des balles en métal recouvertes de caoutchouc, et des dizaines ont été suffoqués lors de la dispersion par l'armée sioniste d'une marche anticolonisation.