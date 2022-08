Le président palestinien, Mahmoud Abbas, est arrivé, lundi soir, en Allemagne pour une visite officielle au cours de laquelle il aura des entretiens avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, rapportent des médias palestiniens. Le président palestinien est arrivé dans la capitale allemande, Berlin, pour une visite officielle à durée indéterminée, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).Le conseiller du président pour les affaires diplomatiques, Majdi al-Khalidi, a déclaré qu'Abbas «tiendrait hier une réunion avec le chancelier allemand», rapporte l'agence. S'adressant à des médias palestiniens, Al-Khalidi a ajouté que la réunion discutera «du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et des questions d'intérêt commun». Il a ajouté qu'Abbas abordera avec Shultz les derniers développements politiques sur le terrain, y compris les agressions et les crimes sionistes en cours contre le peuple palestinien. Les discussions porteront également sur «les moyens de protéger la solution à deux États en appelant la communauté internationale à cesser les attaques (de l'occupation) et à reconnaître l'État de Palestine et sa pleine adhésion aux Nations unies».