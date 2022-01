Le président libanais Michel Aoun a démenti samedi les allégations concernant un éventuel report des élections législatives suite à la décision de l’ancien Premier ministre Saad Hariri de se retirer de la politique, selon un communiqué de la présidence libanaise.»Nous effectuons tous les préparatifs nécessaires pour que les élections aient lieu à temps, et je ne vois aucune raison de les reporter», a dit Aoun après avoir rencontré le Grand Mufti Abdul Latif Derian, le principal religieux sunnite du Liban. Saad Hariri a annoncé le 24 janvier qu’il suspendait sa participation à la scène politique et qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections législatives. Ces derniers jours, plusieurs informations ont circulé sur un possible boycott, par la composante sunnite au Liban, des élections parlementaires de 2022, ce qui obligerait à reporter le scrutin. Michel Aoun, a souligné le rôle de la communauté sunnite pour préserver l’unité et la diversité politique du Liban, appelant à la participation de toutes les composantes.