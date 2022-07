Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a déclaré que l’Iran soutenait le rétablissement de la paix et de la stabilité en Syrie et s’opposait à toute intervention étrangère dans le pays, a rapporté dimanche le site Internet de la Présidence iranienne. « L’Iran continuera de soutenir l’axe de résistance, en particulier la Syrie», a indiqué Raïssi lors d’un entretien téléphonique avec son homologue syrien Bachar al-Assad à l’occasion de la fête d’Aïd al-Adha. Raïssi a également décrit la visite du président syrien à Téhéran en mai dernier comme étant un succès, soulignant que «de bons accords ont été conclus pendant cette visite et leur mise en œuvre devrait être suivie de près». La Syrie et l’Iran font partie «d’un même bastion» et que leurs ennemis «s’affaiblissent», a pour sa part affirmé Al-Assad. Il a aussi formulé l’espoir que les deux pays connaîtront de nouveaux succès sur la scène nationale et internationale dans l’année à venir.