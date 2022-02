Le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé, hier, à Doha pour participer à une réunion de pays exportateurs de gaz, avec la volonté de resserrer les liens politiques et économiques avec ses voisins, en pleine envolée des prix du gaz sur fond de crise russo-orientale. Avec ce déplacement, M. Raïssi effectue sa première visite dans un pays du Golfe depuis sa prise de fonction l'été dernier. Il a rencontré l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, à la veille d'un sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) qui réunit 11 pays dont le Qatar, l'Iran, l'Algérie et la Russie. Le Qatar, qui a des intérêts convergents avec l'Iran dans le secteur du gaz et est un proche allié des Etats-Unis, a également soutenu les pourparlers à Vienne pour sauver l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Le porte-parole du MAE iranien a estimé, hier, que «les pourparlers ont fait des progrès significatifs. Nous attendons toujours les décisions que l'Europe et les Etats-Unis doivent prendre, et nous n'avons pas encore vu cette volonté chez eux», a-t-il poursuivi.