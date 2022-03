Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali a salué le mouvement de solidarité en Espagne de rejet de la dernière position du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, exprimant à ce propos la confiance de la partie sahraouie et sa satisfaction quant au niveau de solidarité manifesté par l'ensemble des acteurs en Espagne, notamment les partis politiques.

Les déclarations du secrétaire général du Front Polisario sont intervenues à l'ouverture des travaux de la sixième session du secrétariat national du Front Polisario, au cours de laquelle il a abordé les différents aspects de la lutte du peuple sahraoui à différents niveaux. Ghali a en outre exprimé sa gratitude au mouvement de solidarité en Espagne pour «l'élan qui s'est traduit par son rejet catégorique de la dernière position du Premier ministre espagnol», ajoutant que «nous sommes confiants et satisfaits du niveau de solidarité dont font montre tous les acteurs de la société espagnole et des partis politiques». «Nous devons lever toute ambiguïté et corriger toute erreur à cet égard.

La déclaration de soutien à la conspiration marocaine (...) signifie clairement un appui à l'occupation militaire marocaine illégale, et partant un encouragement à l'injustice, à l'agression et à l'expansion, au détriment de la légalité et du droit fondamental des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance», a-t-il poursuivi.

Le président sahraoui a également indiqué que «l'État espagnol ne saurait être exempt de sa responsabilité historique, politique, juridique et morale envers le peuple sahraoui» (...), rappelant l'accord conclu entre les deux parties au conflit, l'ONU et l'Union africaine (UA), qui a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU et signé par les deux parties, le Front Polisario et le Royaume du Maroc, à savoir le plan de règlement ONU-Afrique de 1991. Il a appelé l'ONU et l'UA à «prendre des mesures décisives pour honorer leur engagement et leur promesse et permettre au peuple sahraoui de disposer de son avenir de manière libre, démocratique et transparente». «Rien ne dissuadera notre peuple de poursuivre sa guerre de libération, par tous les moyens légitimes, afin d'arracher ses droits inaliénables, à leur tête le recouvrement par la République arabe sahraouie démocratique, État de tous les Sahraouis, de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires», a conclu le président de la RASD.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, samedi, de nouvelles attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans les secteurs de Mahbes et Amkala, a annoncé le ministère sahraoui de la Défense.

Des détachements avancés de l'armée sahraouie ont ciblé les positions des soldats de l'occupation dans les régions d'Amekli Edechra et Amekli El Hara dans le secteur d'Amkala, a précisé le ministère dans son communiqué N° 494 rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS). Les unités de l'APLS ont exécuté des attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions d'Akrara El Ghersik, Oudi El Dhemrane et Rouss Essebti où le radar de la base a été détruit, ajoute-t-on de même source.

Les unités de l'armée sahraouie avaient bombardé, vendredi, des positions de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbès ciblant les régions de Laaked et Akouira Ould Ablal, selon la même source.

L'armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, conclut le communiqué.