Effectuant une visite d'État en Afrique du Sud à l'invitation du président Cyril Ramaphosa, le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali, également secrétaire général du Front Polisario a rendu visite, jeudi, au siège du Parlement sud-africain. Accueilli par le président de la Commission des Relations étrangères, le président Ghali a tenu une séance de travail, durant laquelle il a évoqué les derniers développements de la question sahraouie. Prononçant une allocution devant les membres du Parlement, le président sahraoui a déclaré: «Nous tenons aujourd'hui à exprimer nos remerciements aux dirigeants et au peuple d'Afrique du Sud (..) avec lequel nous partageons les sacrifices et les souffrances, étant un peuple qui a subi la colonisation espagnole devant laquelle nous avons résisté et contre laquelle nous avons lutté. Et au moment où nous allions arracher la liberté, nous avons été envahis par un pays africain voisin qui continue à occuper plusieurs parties de notre territoire». «Nous sommes en guerre, nous combattons - nous luttons dans les villes occupées», a-t-il affirmé, indiquant, par- là même, que la résistance dans les territoires occupés subit une rude répression similaire à celles menées contre le peuple sud-africain.»

En vérité, «nous luttons contre une colonisation africaine dont les pratiques sont pires que celles du régime d'apartheid», a-t-il soutenu, assurant que le peuple sahraoui «poursuivra sa lutte et sa résistance jusqu'à la liberté et l'indépendance à l'instar des autres peuples».

Le président sahraoui a indiqué que sa visite réussie en Afrique du Sud se voulait «un premier jalon posé pour la mise en place d'une commission parlementaire mixte RASD-Afrique du Sud, à travers laquelle nous oeuvrerons à intensifier la coordination, la concertation et la coopération lors des différents rendez-vous parlementaires, continentaux et internationaux».

Les insultes fielleuses du MAE marocain, Nacer Bourita, ont été promptement colportées par certaines agences de presse sans qu'elles n'altèrent en aucune manière le sens et l'importance de cette visite remarquable et remarquée du président Ghali dans un pays constamment engagé aux côtés du peuple sahraoui et de son droit inaliénable à l'autodétermination.

Par ailleurs, des unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans des points épars le long du mur de la honte, a indiqué le communiqué n°663 du ministère sahraoui de la Défense. Selon ce communiqué rapporté par l'Agence de presse sahraouie (SPS), des unités de l'APLS ont mené, jeudi, de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines dans la région de Astila Ould Bouagrine dans le secteur de Aousserd et dans la région de Glib Diret, Ahricha Diret, Fedret Elaach et Fedret Eltmat dans le secteur de Haouza.

Des unités de l'APLS ont également ciblé les forces d'occupation dans les régions de Grarat El Farsig, Oudi Oum Arkba et Rous Sebti dans le secteur de Mahbès. Mercredi, des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient concentré leurs bombardements contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Aousserd et dans la région de Astila Ould Bouagrine.

Les attaques de l'APLS vont se poursuivre contre les retranchements des forces d'occupation marocaines, qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, ajoute le communiqué.