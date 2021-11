Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), chef suprême des forces armées, Brahim Ghali a promis samedi d'infliger des «défaites amères» à l'armée d'occupation marocaine, affirmant que l'armée sahraouie «est bien formée et pleinement opérationnelle».Dans son intervention lors de la cérémonie de passation des fonctions au chef d'Etat-major de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), Mohamed El Ouali Akik, en remplacement de Beid El-Mohamed Ibrahim nommé commandant de la cinquième région militaire, le président sahraoui a promis d'infliger des «défaites amères» à l'armée d'occupation marocaine. M. Ghali a indiqué que «l'armée d'occupation goûtera à nouveau à l'amertume des défaites subies durant la dernière guerre livrée contre l'APLS et qui a duré 16 ans», soulignant que l'armée sahraouie est bien formée et pleinement opérationnelle pour affronter l'ennemi et lui infliger de lourdes pertes». Il a également félicité les nouveaux dirigeants de l'Etat-major, leur souhaitant plein succès dans leurs noble mission. Le président sahraoui a en outre réitéré sa condamnation de l'attaque marocaine qui a ciblé les trois ressortissants algériens, après le bombardement de leurs camions sur l'axe Nouakchott-Ouargla, soulignant que cet assassinat «prouve la malveillance du régime marocain et l'étendue de son hostilité et de ses alliés non seulement envers le peuple sahraoui mais également à l'encontre des peuples de la région».

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené samedi de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd, de Mahbes et de Haouza, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense. Selon le 359e communiqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'Armée sahraouie ont bombardé intensivement des positions des forces d'occupation marocaines dans la zone d'Ahricha (secteur de Haouza) et détruit le siège de commandement du 36e bataillon des forces d'occupation dans la zone de Kalb Enos (secteur d'Aousserd). Les bombardements ont également ciblé des positions dans les zones d'Aoudi Edomran, d'Amitir Lemkhinza et de Sebkhat Tnouched, dans le secteur de Mahbes. Les forces d'occupation subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte depuis la violation de l'accord de cessez-le-feu.